Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Парламента Грузии Шалву Папуашвили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав гостя, отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией – одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа. По его мнению, узы дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Грузией служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей.

"Глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов, и Межпарламентская группа дружбы "Казахстан-Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.



Как заявил Президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев поздравил дружественный грузинский народ с историческим выходом национальной сборной страны в финальную часть чемпионата Европы по футболу и пожелал дальнейших успехов.





Шалва Папуашвили выразил благодарность Главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он отметил, что его визит является знаковым событием, так как является первым официальным визитом Председателя Парламента Грузии в Республику Казахстан.



Шалва Папуашвили подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном. По его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, Спикер грузинского Парламента поддержал инициативу Главы нашего государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).