Касым-Жомарт Токаев посетил несколько социальных объектов в Уштобе
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Гуманитарный колледж, среднюю школу и врачебную амбулаторию в Уштобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорда.
Глава государства ознакомился с работой введённого в эксплуатацию в этом году Гуманитарного колледжа Уштобе, а также посетил общежитие на 30 мест.
Новое учебное заведение ведёт подготовку по специальностям "Дошкольное воспитание и обучение", "Педагогика и методика начального образования".
В колледже функционируют 17 современных аудиторий, конференц- и спортивные залы, медицинский кабинет, столовая и буфет. Образовательное учреждение оборудовано в соответствии с требованиями инклюзивной среды, для людей с особыми потребностями. Здесь установлены пандус и лифт.
Также Глава государства посетил среднюю школу в Уштобе.
Она была построена в 1963 году, а в 1996 году ей было присвоено имя писателя Кемеля Токаева.
Президенту представили кабинет-музей Кемеля Токаева, где выставлены произведения и его личные вещи.
В ходе рабочей поездки президент ознакомился также с врачебной амбулаторией, введённой в эксплуатацию в этом году.
Медучреждение может принимать 50 человек за одну смену.
Для пациентов работают кабинеты стационара, физиотерапии, процедурный, прививочный, гинекологии и другие, оказывающие медицинскую помощь.
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