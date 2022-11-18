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Карин: выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны
Сегодня в Казахстане завершается период предвыборной агитации. С момента анонсирования и объявления президентских выборов, избирательная кампания заняла около трёх месяцев. Госсекретарь Ерлан Карин высказался о сверхзадаче предстоящих выборов, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что эти выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны.
"За перипетиями избирательной кампании нельзя забывать о сверхзадаче предстоящих выборов. В это воскресенье пройдет не просто голосование за того или иного кандидата, произойдет запуск новой, более демократической модели государственного устройства, конституционные контуры которой казахстанцы утвердили на июньском референдуме.
Символично, что именно сегодня вступили в силу законы, принятые с целью законодательного обеспечения конституционной реформы. Следующим этапом в перезагрузке государственных институтов станут предстоящие в первой половине следующего года выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней. В результате, будет сформирована новая, качественно другая политическая система. Тем самым, все политические реформы, проводимые в стране с 2019 года по сегодняшний день, замыкаются в единую платформу политической модернизации", - отметил госсекретарь.
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