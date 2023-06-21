Карагандинцы отдали мошеннику 25 млн тенге за "подключение" к центральному отоплению

Фото: polisia.kz

25 миллионов тенге отдали карагандинцы мошеннику, обещавшему подключить их дома к центральному отоплению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пострадавшие сообщили полиции, что представляющийся землеустроителем мужчина предлагает владельцам частных строений провести работы по монтажу теплотрасс и оформить технические условия по подключению их домов к центральному отоплению. При этом свои услуги он оценивал в солидные суммы.

Многие жители Караганды, у которых "землеустроитель" вызвал доверие, отдали деньги, надеясь на улучшение условий проживания. Но через некоторое время аферист исчез, так и не выполнив условий заключённых сделок.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. Во время досудебного расследования по статье 190 УК РК - "Мошенничество" полицейские установили причастность злоумышленника к ряду аналогичных преступлений. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 25 миллионов тенге", - сообщили в полиции.

Ранее в Антикоре рассказали, мошенники стали чаще предлагать казахстанцам урегулировать спорные вопросы с чиновниками за деньги. Так, за три года граждане страны отдали аферистам на взятки для госслужащих 17 миллиардов тенге.