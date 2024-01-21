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Канвон-2024: казахстанские биатлонисты вошли в ТОП-10 в эстафете

Сегодня, 10:14
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Шамкен Байырбек/olympic.kz Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: Шамкен Байырбек/olympic.kz

На Олимпийских играх Канвон-2024 в Южной Корее состоялась смешанная одиночная эстафета в биатлоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в этом виде представляли Ильяс Хасенов и Алема Карабаева. Казахстанцы показали десятый результат. 

Победу же одержала Франция. На втором месте завершила эстафету Германия. Норвегия замкнула тройку лучших.

 

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