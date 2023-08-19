  • 19 Августа, 10:46
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Канело сделал заявление о пенсии

Сегодня, 09:19
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instagram.com/canelo Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
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Фото: instagram.com/canelo

Абсолютному чемпиону суперсреднего веса мексиканцу Саулю Канело Альваресу в июле исполнилось всего 33 года. Но многие эксперты и болельшики считают, что звёздный боксёр уже миновал карьерный пик. Издание Vringe опубликовало ответ звезды мирового бокса на вопрос о завершении карьеры, передаёт BaigeNews.kz.

30 сентября в Лас-Вегасе Канело  сразится с абсолютом в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло.

В преддверии поединка у Сауля спросили, задумывался ли он о выходе на пенсию. 

"Думаю, в запасе у меня ещё есть где-то 4 года. Максимум 5 лет. Не забывайте, что я выступаю в профессионалах с 15-летнего возраста. А это, между прочим, 18 лет жизни. Я всегда говорил о том, что где-то в 36-37 лет нужно завершать карьеру. Думаю, к тому времени мне будет уже достаточно бокса. Ведь это реально много лет", — сказал Альварес. 

Канело также признался, что доволен своей карьерой.

"Многого добился, много чего удалось достичь. Так что нужно будет успеть пожить в своё удовольствие — наслаждаться семьёй и жизнью", — отметил боксёр.

Напомним, в Казахстане Сауля запомнили по трилогии с Геннадием Головкиным.  Первый бой состоялся в 2017 году и завершился ничьей. Второй поединок прошёл через год, "Канело" одержал победу решением судей. В третий раз "Канело" дрался с GGG в сентябре прошлого года, тогда Геннадий не смог отобрать титулы у Альвареса.

А затем стало известно, что "Канело" начал тренировать казахстанских боксёров.

Фото: instagram.com/canelo

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