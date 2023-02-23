"Канело" начал тренировать казахстанских боксёров

Фото: instagram.com/canelo

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 КО) поделился своим опытом с казахстанскими боксёрами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Канело" провёл тренировку с Абильханом Аманкулом (2-0, 2 КО) и Беком Нурмаганбетом (8-0, 6 КО), в ходе которой давал свои наставления отечественным спортсменам и объяснял на своём примере, после чего обратился ко всем казахстанцам.

"Привет всем казахстанским болельщикам. Обнимаю вас. Ваш друг "Канело", — сказал звёздный мексиканец.

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Напомним, в сентябре 2022 года в третьем бою Сауль Альварес победил единогласным решением казахстанского ветерана бокса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).