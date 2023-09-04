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Назначен советник президента Казахстана
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Канат Бозумбаев назначен советником президента Казахстана

Сегодня, 12:04
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:04
Сегодня, 12:04
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Фото: akorda.kz

Канат Бозумбаев назначен советником Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Бозумбаев Канат Алдабергенович родился в 1969 году. Окончил Казахскую государственную академию управления - экономист.

Трудовой стаж начинал с экономиста ТОО "Эдем лтд" (1993-1994). В 1994 году стал помощником акима Алматы (1994-1997).

В разные годы работал в Минэкономики, директором департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли (08.1998-03.2000), вице-министром Министерства энергетики, индустрии и торговли (03.2000-12.2000), первым вице-президентом АО "KEGOC" (01.2001-05.2001); президентом АО "KEGOC" (05.2001-08.2007).

Также являлся акимом Жамбылской области (30.11.2009-12.2013); Павлодарской области (12.2013-25.03.2016), министром энергетики (с 25.03.2016, переназначен - с 13.09.2016, переназначен - с 25.02.2019-18.02.2019).

С 2019 года по 2021 годы занимал должность помощника Президента Республики Казахстан.

Его последняя должность - аким Алматинской области (24.11.2021-11.06.2022).

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