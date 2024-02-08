Какую помощь окажут парню, потерявшему семью из-за оплывины в Алматы

Четыре человека погибли в Алматы из-за оплывины грунта. Старший ребёнок в семье находится за границей. Какую помощью ему окажет акимат, читайте в материале BaigeNews.kz.

Как сообщил аким города Ерболат Досаев, акимат поможет организовать похороны погибших, а также окажет материальную поддержку выжившему ребёнку.

Старший сын погибших - студент. Он обучается за пределами Казахстана. В акимате пообещали, что решат вопрос с оплатой обучения и проживанием парня в стране пребывания.

ЧП произошло ночью. Повреждены два частных жилых дома.

Ерболат Досаев поручил создать специальную группу по расследованию причин и ликвидации последствий произошедшего.

Найдены тела всех погибших: это погибших мужчина 1984 года рождения, женщина 1980 года рождения и два юноши 2007 года рождения.