Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в ближайшие три дня на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части республики синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием фронтальных разделов: пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе Казахстана возможно выпадение града, в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. На северо-западе, севере, востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - сказано в сообщении.

В большинстве регионов страны температура воздуха ночью составит 2-12 градусов.

7 октября на севере в отдельных районах сохранятся заморозки до 1 градуса, днём в северной половине республики термометры покажут 10-20 градусов, в южной - 15-27 градусов.