Какой будет погода на выходных в Казахстане

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Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Погоду продолжат формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер.