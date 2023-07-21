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pxhere.com Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47
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Фото: pxhere.com

Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Погоду продолжат формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер.

"22 июля на востоке, 22-23 июля на севере страны ожидаются сильные дожди. Резких изменений в температурном фоне не ожидается", - отметили синоптики.

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Сегодня, 16:47
157
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