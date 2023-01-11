Каким должникам спишут задолженность в рамках процедуры банкротства, рассказали в Минфине

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В марте 2023 года казахстанцы смогут подавать заявление на банкротство. Закон об этом вступил в силу 1 января, передает BаigeNews.kz. Сегодня на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев озвучил условия, по которым должникам могут списать долги. По его словам, с учетом международной практики введено три вида процедур.

Первая процедура: внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Установлены следующие условия:

1) долг не превышает 5,5 миллиона тенге (1600 МРП);

2) отсутствует погашение в течение 12 месяцев;

3) отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

4) проведено урегулирование с банком.

"При этом, предусмотрены особые условия для получателей адресной социальной помощи в течение шести месяцев, и граждан, чья задолженность не погашается свыше пяти лет. Внесудебное банкротство будет начинаться на портале "электронное правительство". Затем, посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными государственных органов на предмет соответствия должника входным критериям", - объяснил глава Минфина.

Вторая процедура - судебное банкротство. Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Данную процедуру осуществляют финансовые управляющие, в состав которых войдут действующие администраторы, профессиональные бухгалтера, юридические консультанты и аудиторы.

Третья процедура - это восстановление платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет). Ее преимуществом является то, что человек не обретает статус "банкрот". Следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

В свою очередь, последствиями банкротства являются:

1) ограничение на получение займов и кредитов в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

2) повторное применение банкротства через семи лет;

3) мониторинг финансового состояния в течение трех лет.

"Сейчас проводятся организационно-технические мероприятия. Первое: организовано информационное сопровождение в СМИ и в центрах оказания услуг. Соответствующая информация публикуется в СМИ. На сайтах министерства и его ведомств размещены разъяснения, осуществлена рассылка СМС-оповещений. Граждане получают консультации через центры оказания услуг (им раздают памятки с основными положениями Закона). Организованы разъяснения через контакт-центры "Правительства для граждан" и Комитета госдоходов (за 4 и 5 января консультации получили 570 человек). На площадках акиматов проведены совещания по организации процедур банкротства граждан, с участием руководителей региональных подразделений госорганов, банков, ЦОНов и Центров занятости населения", - рассказал Жамаубаев.

Кроме того, сейчас проводится обучение сотрудников управлений госдоходов. Ежедневно с сотрудниками "Правительства для граждан" и Комитета госдоходов проводятся онлайн-конференции, где разъясняются нормы Закона, а также обсуждаются поступающие от граждан проблемные вопросы.