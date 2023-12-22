Каких результатов достигла Жамбылская область в 2023 году

О социально-экономических результатах Жамбылской области по итогам в 2023 года рассказали в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передаёт BaigeNews.kz.

Жамбылская область известна не только своим потенциалом в промышленности, сельском хозяйстве, альтернативной энергетике и туризме.

Предпринимательский бум

Яркая примета региона в 2023 году - рост на 25,5% количества субъектов предпринимательства. При этом численность занятых в малом и среднем бизнесе увеличилась на 23,6%, объем выпущенной продукции и оказанных ими услуг – на 22%. Показательно, что почти одна треть занятых в малом и среднем бизнесе приходится на сельское хозяйство.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства поддержано 2,1 тысячи проектов на сумму 24,5 миллиарда тенге.

Прочный промышленный каркас области

Экономические показатели региона стабильны. Так, объемы валового регионального продукта региона выросли на 6,1%. В частности, увеличились объемы услуг связи на 8,1%, строительных работ - на 11,1%, торговли - на 2,6%.

Объем промышленной продукции увеличился на 0,6%, где доминирующая доля приходится на обрабатывающую промышленность (71%).

Горно-металлургический комплекс показывает рост на 17,1%, химическая промышленность - 7,3%, лёгкая промышленность - на 5,8%.

В целом доля промышленности в экономике региона составляет 22%. На 846 предприятиях отрасли работают 46 тысяч человек.

В приоритете ВИЭ и восстановление водных систем

Жамбылская область обладает идеальными условиями для развития возобновляемых источников энергии и является привлекательным регионом для иностранных инвесторов в этой сфере. Здесь функционирует 21 объект с общей мощностью выработки солнечной и ветровой энергии 450-460 мегаватт.

За последние три года в области реализованы проекты большой и малой мощности. В частности, в 2021 году введен в эксплуатацию один из крупных проектов "Жанатасская" ВЭС мощностью 100 мегаватт, также сдана в эксплуатацию вторая очередь ГЭС на водохранилище "Тасоткель" мощностью 9,2 мегаватта. В 2022 году реализован проект СЭС "AEC ASA" мощностью 50 мегаватт в Жамбылском районе и три ВЭС "Шенгельды", "Шенгельды-2" и "Новатэкс ЭС" общей мощностью 13,5 мегаватта в Таласском районе.

В настоящее время ведется строительство "Шокпарской" ВЭС мощностью 100 мегаватт в Сарысуском районе, которое будет завершено в начале предстоящего 2024 года.

Кроме того, планируется реализация трех крупных инвестиционных проектов. До конца 2026-2027 годов планируется получить от нынешних 450 мегаватт до 2,5 гигаватта ветряной энергии. Так, в Мойынкумском районе будет реализован проект ВЭС мощностью один гигаватт, в Сарысуском районе - строительство двух ВЭС мощностью по 500 мегаватт.

Соответствующие соглашения были подписаны в ходе визитов Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию, а также в Китай.

Актуальным для региона выступает и вопрос доступности и качества водных ресурсов.

Для снижения зависимости области от трансграничного водопользования ведется работа по восстановлению водных систем.

В частности, до 2025 года планируется построить 13 водохранилищ объемом 46,2 миллиона кубометров, из них три крупных, по которым ведётся разработка проектной документации, и 10 малых. В 2023 году строятся три водохранилища объемом 1,4 миллиона кубометров. Кроме того, ведется капитальный ремонт гидрологического поста в селе Жасоркен Жамбылского района, что позволит осуществлять межгосударственное водоразделение по бассейну реки Талас.

В результате предпринимаемых мер в течение трёх лет зависимость в поливной воде в вегетационный период от трансграничных источников планируется снизить до 50%.

Агропром на ведущих позициях

Одну из ведущих позиций в региональной экономике по праву занимает АПК. В целях его дальнейшего развития в планах увеличить производство мяса и молока, переработку сельхозпродукции.

Свою востребованность доказала программа "Ауыл аманаты". В 2023 году выделено 24 миллиарде тенге. На сегодня профинансировано более 3,2 тысячи проектов на 18,9 миллиардов тенге.

Государственная поддержка позволила аграриям приобрести 1,5 тысячи единиц новой сельхозтехники, 552 крестьянским хозяйствам - высокопродуктивные семена. В рамках господдержки поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,8%, овец - на 9,8%, лошадей - на 9,7%. Рост производства мяса составил 3,6%, молока - 1,4%.

Собрано 363,2 тысячи тонн зерна и зернобобовых культур со средней урожайностью 9,6 тысячи тонн, а также 179 тысяч тонн сахарной свёклы.

В агропромышленном комплексе реализуется семь инвестпроектов, что позволит создать в регионе 159 рабочих мест. Четыре проекта уже запущены. Это два овощехранилища общей емкостью 35 тысяч тонн, откормочная площадка на 1,5 тысячи голов КРС, расширение и модернизация ТОО "Бурный сырзавод".

В целом Жамбылская область по объему продукции АПК занимает шестую позицию по стране.

В зоне особого внимания учеба и здоровье

В сфере образования и здравоохранения в 2023 году в регионе достигнуты ощутимые результаты.

Для создания комфортных условий обучения и повышения качества образования в текущем году начато строительство новых 28 объектов образования, из которых уже введены в эксплуатацию три школы. До конца 2023 года планируется ввести еще 10 школ.

До конца же 2024 года будет введено еще 15 объектов образования, в том числе семь школ в рамках нацпроекта "Комфортная школа".

В сфере здравоохранения области функционирует 391 объект. Строится 24 объекта, в том числе в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" 10 объектов. Из них уже введено шесть объектов. В числе крупных – областной онкологический диспансер в Таразе, реабилитационный центр для детей в Шуском районе. До конца 2023 года планируется ввести еще 13 объектов здравоохранения. Остальные пять будут введены в 2024 году.

В среднесрочной перспективе планируется строительство трёх крупных районных больниц в Байзаксом, Кордайском, Жуалынском районах, а также реконструкция трёх межрайонных многопрофильных больниц в Меркенском, Шуском и Таласском районах.

Методом "Асара" и не только

С начала года введено 558 тысяч квадратных метров жилья. Ведется строительство 74 жилых домов. Из них до конца года планируется завершить 35 жилых домов. С начала года сданы 10 домов за счёт бюджетных средств и 11 за счёт частных инвестиций.

В очереди на получение жилья стоят 37,6 тысячи человек, из них 16,3 тысячи - социально уязвимые слои населения. В связи с этим в текущем году планируется приобрести 797 квартир на 7,6 миллиардов тенге для социально уязвимых слоев населения и многодетных семей. На сегодня приобретено 123 квартиры.

Возвращаясь к проекту "Асар", необходимо отметить, что в целом с 2020 года при спонсорской поддержке местных предпринимателей обеспечено жильем 338 малообеспеченных семей.

Развивать туристический потенциал

Отдельно необходимо сказать о возможностях региона для развития туризма. В прошлом году город Тараз вошёл в список мировых городов-ремесленников и получил статус первого города-ремесленника Казахстана.

В текущем году открыты три туристических центра, а до 2026 года планируется реализовать семь инвестпроектов на сумму 9,8 миллиарда тенге.

В целом, как показывают итоги года, а также начатые проекты Жамбылская область развивается в соответствии с поставленными задачами, направленными на повышение благополучия ее жителей, а также с учетом новых возможностей и трендов.