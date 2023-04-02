Какие шампуни могут вызвать рак, рассказал онколог

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Эксперт рассказал, почему вредно использовать сухие шампуни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сухие шампуни, содержащие бензол, способны повышать риск развития онкологических заболеваний, поэтому использование таких средств лучше ограничить, заявил старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Игорь Самойленко в интервью изданию.

"Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия", — сказал онколог.

Специалист отметил, что бензол очень летуч, при вдыхании он может стать причиной появления опухоли верхних дыхательных путей и легких, а при попадании на кожу вызывать опухоли кожи.

Воздействие канцерогенов на организм лучше минимизировать, поэтому если на упаковке сухого шампуня в составе указан бензол, то его применение следует ограничить или отказаться совсем, подчеркнул Самойленко.

В жидких шампунях, как правило, бензол не используется, поэтому с этой точки зрения, они более безопасны, уточнил специалист.