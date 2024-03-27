Какие меры будут приниматься в Казахстане по экономии водных ресурсов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в очередной раз обратил внимание на отсутствие культуры бережливого водопотребления у казахстанцев. Ситуацию с водопотреблением в стране прокомментировали в профильном ведомстве, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекнияз признал, что в Казахстане отсутствует культура экономии воды и бережливого отношения к ней.

"Безусловно, очень важно то, что Глава государства держит на личном контроле вопрос повсеместного внедрения культуры разумного потребления воды и бережливого отношения к ней. И мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы реализовать поставленные президентом задачи", - сказал вице-министр.

По словам Болата Бекнияза, для этого нужны масштабные и комплексные мероприятия.

"Нам необходимо повысить осведомленность граждан о растущей с каждым днем ценности водных ресурсов и показать им, что экономия воды – наш общий долг, выполнять который под силу каждому казахстанцу. Ведь даже небольшой, на первый взгляд, вклад имеет значимость в масштабах страны", - напомнил вице-министр.

Он отметил, что с момента образования нового министерства в стране проделана значительная работа по водосбережению. Так, разработан и внесён в Мажилис проект Водного кодекса, разработана и находится на стадии согласования с Правительством Дорожная карта по водосбережению на 2024-2026 годы, принята Концепция развития системы управления водными ресурсами РК на 2024-2030 годы.

Вместе с тем, вице-министр подчеркнул, что культура разумного потребления и бережливого отношения к воде – это не только экономия воды в быту, но и охрана важных водных объектов – озер, рек, морей. В этой связи особенно актуален вопрос сохранения уровня воды в Каспийском море.

"В Казахстане создается Научно-исследовательский институт Каспийского моря. В начале года Правительство РК утвердило разработанное нашим министерством постановление о создании института. В данный момент идут организационные работы", - проинформировал Бекнияз.

Институт будет заниматься изучением проблем Каспийского моря, а также вопросами сохранения популяции каспийского тюленя и других обитателей моря и его побережья. Кроме того, в рамках института будет обеспечиваться взаимодействие с коллегами из прикаспийских государств.

Вице-министр напомнил, что в 2024-2026 годы наша страна председательствует в Международном фонде спасения Арала, а глава государства Касым-Жомарт Токаев избран президентом МФСА до конца 2026 года.

Продолжая беседу о принимаемых мерах по бережливому отношению к воде, Болат Бекнияз подчеркнул, что в этом вопросе нельзя забывать о разумном использовании трансграничных вод. Вопрос их использования решается в рамках Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков.

"Конвенция является международным документом, который обеспечивает справедливое распределение трансграничных рек, озер и связанных с ними подземных вод, а также регулирует их использование. В настоящее время участниками Конвенции являются 37 государств. В соответствии с Конвенцией, государство водотока принимает необходимые меры, чтобы не причинять вред другим государствам при использовании международного водотока на своей территории", - рассказал вице-министр.

Кроме того, по его словам, для обмена достоверной и актуальной информацией с соседними странами планируется установка специальных счетчиков, которые будут измерять объем используемых Казахстаном и другими государствами объемов трансграничных вод. Есть договоренность с Узбекистаном. Планируется начать аналогичные переговоры с другими странами.

Внедрение современных технологий и поддержка фермеров

Директор Департамента водной политики МВРИ РК Серикжан Бекетаев в свою очередь остановился на конкретных нормах по водосбережению.

"В рамках подзаконных актов нового Водного кодекса мы предусматриваем нормы для наших водопользователей. К примеру, если ранее специальное водопользование выдавалось по определённым условиям и у нас отсутствовало обязательство по наличию плана мероприятий по переходу на оборотное или повторное водоснабжение. В случае принятия Водного законодательства будет требование к водопользователям, осуществляющим забор из водных объектов, они обязательно должны иметь планы перехода на технологии, которые будут использовать воду в оборотном цикле и повторном", - сообщил он.

В сельском хозяйстве, где идёт самое большое потребление воды по стране, проводятся определенные мероприятия по увеличению субсидирования на приобретение и установку оборудования для более экономичного подвода воды на поля с 50% до 80%.

"Они покупают капельные, дождевальные машины для полива. Ранее субсидиями покрывались лишь 50% затрат, сейчас мы хотим довести до 80%. Если государство будет поддерживать установку таких технологий путём покрытия определенных затрат, будут применяться наилучшие технологии по водосбережению", - заметил Бекетаев.

Также предлагается рассчитывать тарифы на поливную воду в зависимости от видов выращиваемых сельскохозяйственных культур и объемов воды, которые они потребляют.

В рамках реализации поручений Главы государства каждому региону даны конкретные индикаторы по увеличению площадей, на которых установлены водосберегающие системы. К концу 2030 года планируется охватить водосберегающими технологиями более 50% от общей площади поливных земель республики и начать, таким образом, экономить до 2,1 кубокилометра воды в год.

Регулярно ведутся переговоры с иностранными и отечественными компаниями в области водосберегающих технологий. Были организованы встречи между бизнесменами и аграриями Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей, где фермерам были представлены передовые разработки в сфере экономии поливной воды.

Вопрос по мойкам, бассейнам и баням сейчас прорабатывается, уточнил директор Департамента водной политики.

"В основном они берут воду из водоканалов. Мы хотим ввести требование для водопродающих организаций, то есть для водоканалов, ставить условие при составлении договоров, чтобы эти автомоечные предприятия должны максимально уменьшать потребление свежей воды, переходить на систему оборотного, повторного водопотребления. Бани, к примеру, не могут повторное, оборотное водопотребление использовать, но в целях технических нужд – мытья полов, обработки – могут. Такие требования в последующем у нас будут отражены в законодательных актах. Прямо сейчас это внедрить трудно. Но поэтапно мы к этому будем идти", - сказал Серикжан Бекетаев.

Кроме того, предусмотрены такие меры, как цифровизация водной отрасли, переход на более экономичные сельскохозяйственные культуры, полный охват системами учёта коммунального водоснабжения, повторное использование очищенных сточных вод в крупных населенных пунктах.

Бекетаев отметил, что министерство охватывает все направления водной отрасли Казахстана. Экономить воду должны не только предприятия и аграрии, но и все остальные казахстанцы. В Дорожной карте даже прописаны меры по пропаганде бережного отношения к воде среди граждан.

Как используются талые и дождевые воды?

Использование дождевой, талой от снега и града воды является одним из источников экономии водных ресурсов в условиях офисного и жилого зданий, коттеджа, загородного дома или даже крупного промышленного предприятия. Специалисты говорят, что до 60% питьевой воды можно сэкономить, используя дождевую и талую воду.

По словам Серикжана Бекетаева, у нас в стране в городской части талые воды не используются. При этом питьевое водоснабжение из Астанинского водохранилища пополняется за счёт талых вод почти на 90%.

"Этот вопрос надо прорабатывать с местным исполнительным органом. В нашей Дорожной карте предусмотрено мероприятие, направленное на то, чтобы местные исполнительные органы на своих уровнях разрабатывали модельные планы водосбережения. В рамках этих планов они должны во всех отраслях нашей экономики предусмотреть определённые мероприятия для водосбережения", - сказал директор департамента.

К примеру, в Астане для питьевых нужд используется 100 миллионов кубических метров воды. 80 миллионов из них сбрасывается обратно в канализацию. Оттуда очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты. Их можно использовать на полив зелёных насаждений, автодорог, технические нужды, считает Бекетаев.

В завершение он отметил, что пока в стране нет дефицита воды, но стоит острый вопрос по инфраструктуре. В 2040 году по анализам экспертов сокращение водных ресурсов может достичь 10-12 кубометров. В целом по Казахстану общие имеющиеся ресурсы с учётом пограничных водных объектов составляет 102 кубокилометра. Из них на сегодняшний день мы используем около 25%.