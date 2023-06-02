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Какие мероприятия пройдут в День государственных символов в Алматы
4 июня в Казахстане отметят День государственных символов. В акимате Алматы сообщили, какие мероприятия проведут в честь праздника, передаёт BaigeNews.kz.
Праздник учреждён в 2007 году и посвящён символам страны - гербу, флагу и гимну.
В Алматы пройдут тематические выставки, встречи, круглые столы и велопробеги. В районах города запланировано единовременное исполнение гимна.
В 11:00 состоится – поднятие Государственного Флага и массовое исполнение Гимна РК на ВСК "Медеу".
В 12:00 стартует велопробег по улице Шевченко от парка имени Ганди до улицы Конаева. Колонна велосипедистов с флагами РК будет двигаться в сторону Академии наук. На финише в сквере имени Шокана Уалиханова состоится торжественное исполнение гимна. Участие для всех желающих бесплатное.
С 12:00 до 13:00 будет перекрыта улица Шевченко. Схема проезда некоторых автобусных маршрутов изменится.
В 19:30 начнётся праздничный концерт на площади Абая.
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