Какие документы подписаны по итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана

По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана были подписаны 14 документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики; Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов; Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры; Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях; План мероприятий между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики на 2024-2025 годы; Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH); Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики; Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики; Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики; Меморандум о сотрудничестве между Акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" Республики Казахстан и Юридическим лицом публичного права "Агентство развития малого и среднего бизнеса" Азербайджанской Республики; План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Атырау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Ширван (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы; План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Актау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Сумгаит (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы; Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках Меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA); Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО "Государственная техническая служба" Республики Казахстан и Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Напомним, 11 марта президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Азербайджан, где провёл переговоры с Ильхамом Алиевым и принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.

После Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута.

На брифинге для СМИ Касым-Жомарт Токаев объяснил важность своего визита в Баку.