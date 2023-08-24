Как уехать на заработки в Южную Корею

В Минтруда сообщили, что наша страна сейчас обговаривает с корейской стороной условия трудоустройства для казахстанцев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы сейчас присоединяемся в их системе по трудоустройству. Мы уже заполнили первый опросник, в котором обозначается алгоритм, как наши граждане будут выезжать в Южную Корею. Будут выделяться специальные образовательные учреждения. Наших граждан сначала будут готовить к поездке в Южную Корею: обучать языку, базовым вещам, чтобы хотя бы разговорный уровень. Второе, медосмотр будут проходить. Третье, казахстанцы будут подписывать соответствующие четкие трудовые соглашения", - сказал председатель комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Астане.

Он привел статистику, что в первом квартале текущего года за рубеж выехало 194 тысячи жителей Казахстана, в основном, на заработки. Из них 162 тыс – в Россию, в Польшу – 13 тысяч, в Южную Корею – 6 тысяч, в Великобританию – 5 тысяч.

"Мы работаем в рамках концепции миграционной политики, где планируется принятие мер, которые будут защищать социально-трудовые права наших граждан за рубежом. Мы подписываем ряд соглашений. В части новых – с Турцией, ОАЭ, Великобританией, Германией, Израилем, Катаром. Все они о том, чтобы трудовые права наших граждан соблюдались в соответствии с законодательством", - добавил Ертаев.