Как уберечься от пневмонии, напомнили в Минздраве

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12 ноября ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ объявили Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней. Эту дату назвали Всемирным днём борьбы с пневмонией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

Пневмония стала распространённой причиной смерти взрослых и детей в мире, в 2019 году унесшая жизни 2,5 миллиона человек, в том числе 672 000 детей. В Казахстане также выросла заболеваемость и смертность от пневмонии по сравнению с докоронавирусным периодом.



Для улучшения доступа уязвимых групп населения к имеющимся вмешательствам разработан проект Дорожной карты по развитию фтизиопульмонологической службы на 2023-2025 годы, в рамках которой планируется совершенствование организации медицинской помощи населению при болезнях органов дыхания, обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи, совершенствование лечебно-диагностического процесса, в том числе обеспечение медицинских организации оснащением, развитие кадрового потенциала.

Применение вакцинации от гриппа, пневмококка и гемофильной палочки также стало одним из действенных методов для предотвращения развития пневмоний.

"Пневмония поражает людей всех возрастов, но особенно опасна она для старшего поколения, людей с иммунодефицитом и детей до пти лет, так как именно у этих групп людей ослабленный или ещё не достаточно окрепший иммунитет. Подвержены заражению пневмонией люди, которые имеют ослабленную иммунную систему из-за пересадки органов или проведения курсов химиотерапии, а также злоупотребляющие вредными привычками. Беременные женщины также подвержены риску развития опасной для жизни пневмонии. Среди факторов риска развития пневмонии отмечаются также наличие у человека сопутствующих заболеваний: бронхиальной астмы, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких", — напоминает Минздрав.

В ведомстве отмечают: чтобы обезопасить себя от гриппа и его осложнений, в том числе и пневмонии, необходимо сделать прививку против гриппа, сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, пользоваться маской и перчатками в местах массового скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания.

В Минздраве также напомнили, что важно регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, проветривать помещение, в котором находитесь и делать в нем влажную уборку.

Иммунизация против гемофильной, пневмококковой инфекции, кори и коклюша является также эффективным способом профилактики пневмонии.