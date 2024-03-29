Как проходит паводок в Карагандинской области

О паводковой обстановке в Карагандинской области сообщили в акимате. В регионе закрыто движение на трёх участках дорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz.

В Бухар-Жырауском районе проведены работы по ликвидации ледяных заторов, скопившихся вблизи моста у села Петровка.

Зарегистрировано два факта поступления талых вод из степи и склонов на территорию населённых пунктов - село Абай Актогайского района, село Кулайгыр Абайского района. Силами ДЧС и МИО продолжаются работы по пропуску воды через населённые пункты и укладке мешкотары. Всего задействовано 66 человек и 16 единиц техники. Подтопления домов нет.

Закрыто движение на трёх участках дорог: Новостройка – Балхаш, Кулайгыр – Красная поляна, у посёлка Аксу-Аюлы.

Областной оперативный штаб круглосуточно мониторит ситуацию. Все организации переведены на усиленный режим работы.

Для недопущения подтопления жилых массивов силами ДЧС откачано порядка 1 143 кубометров талых вод. В работах задействовано 140 человек личного состава и 39 единиц техники ДЧС, МИО.

Ранее в МЧС сообщили об обстановке в Актюбинской и Костанайской областях. В шести регионах Казахстана объявлен режим ЧС.