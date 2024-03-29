Паводки в Актюбинской области: 229 человек вернулись домой

В Актюбинской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия. Благодаря оперативной работе задействованных структур по откачке воды из 430 подтопленных домов 229 человек вернулись в свои жилища, передаёт BaigeNews.kz.

Оставшиеся эвакуированные (2 291 человек) находятся в пунктах временного размещения, 467 человек - у родственников. Отогнано в безопасные места 282 голов сельскохозяйственных животных.

За истекшие сутки на опасных участках набрано и уложено порядка 47 800 мешков и 5 222 тонн инертных материалов, откачано 231 874 кубометра воды.

Всего с начала паводков в Актюбинской области откачать 729 996 кубометров воды.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ участвуют 1 735 человек личного состава, более 413 единиц техники.

В круглосуточном режиме продолжают функционировать республиканский и областной оперативные штабы с участием заинтересованных служб и организаций – МИО, Казводхоз, Казавтожол.

Действует телефон "горячей линии", на который поступило 123 звонка.

За сутки более 400 спасателей были задействованы в эвакуации жителей Актобе, Кобдинского, Уилского и Мугалжарского районов, дома которых находятся в пойменной зоне рек Илек, Кобда и Жем, где существовал риск подтоплений.