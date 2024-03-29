Более 482 тысяч кубометров воды откачали в Костанайской области
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В южных районах Костанайской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия. Спасено 715 человек, в том числе 227 детей, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС уточнили, что эвакуация населения проводится по воздушному маршруту, с использованием плавательных средств, а также на автотранспорте высокой проходимости ТРЭКОЛ, Шерп.
"За сутки по области откачано 144 тысячи кубометров талой воды, всего за период паводка - около 482 тысяч кубометров. Уложено 2400 мешков с инертными материалами (всего 8,3 тысяч мешков). Для предупреждения населения об угрозе ЧС и происшествий в СМИ, а также на мобильные телефоны граждан направляют СМС-сообщения о штормовом предупреждении", - сообщили в ведомстве.
Решением акимов Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.
Функционируют республиканский и областной оперативные штабы. Открыт телефон "горячей линии" на базе областного и республиканского штаба.
Продолжается круглосуточный мониторинг паводкоопасных населённых пунктов, рек и озёр в Аркалыке и Житикаре, Амангельдинском и Джангельдинском районах.
Всего на всех участках задействованы силы и средства в количестве 965 человек, 496 единиц техники, 164 мотопомпы, 22 плавательных средства, 4 воздушных судна.
В мероприятии участвуют спасательные подразделения МЧС, местных исполнительных органы, МВД, МО, включая дополнительно привлечённые силы и средства МЧС из Кызылординской области и воинской части 52859 МЧС РК Караганды.
До начала паводкового периода департаментом по ЧС Костанайской области проводились превентивные противопаводковые мероприятия по возведению и укреплению дамб, защитных валов, устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, бурению лунок и взрывные работы на реках области, что привело к минимизации паводковых угроз и не даёт усугубиться обстановке. Противопаводковые мероприятия продолжаются.
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