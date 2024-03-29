В шести регионах Казахстана объявлен режим ЧС

Новые данные о паводковой ситуации в Казахстане представили в МЧС. В регионах откачано более 3,2 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более 188 тысяч мешкотар и 37,9 тонны инертного материала, передаёт BaigeNews.kz.

На телефоны "горячей линии" поступило 452 звонков, функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 13 регионах.

"В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской и Абайской областях спасено и эвакуировано 5 447 человек, из них 2 017 детей. В пунктах временного размещения находятся 3 109 человек, из них 1 073 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Абайской областях. Привлечёнными воздушными судами эвакуировано 586 человек, из них 216 детей", - уточнили в МЧС.

Подтопленными остаются 683 частных жилых и 75 дачных домов, 416 дворовых территорий, отведена вода из 426 домов и 507 дворовых территорий.

На контроле находится 30 размывов автодорог, из них четыре моста и 26 участков дорожного полотна.

Без транспортного сообщения находятся 45 населённых пунктов.

Акиматами Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской, Улытауской и Акмолинской областей объявлены режимы ЧС местного масштаба.

В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 6 000 человек, порядка 2000 единиц техники, 603 единиц водооткачивающих средств и 57 единиц плавательных средств, 10 воздушных судов МЧС, МО, МВД, КНБ, НГ, местных исполнительных органов.