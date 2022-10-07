Как поддерживают инвалидов в Казахстане, рассказали в Минтруда

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Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечают День лиц с инвалидностью. Какую социальную поддержку получают люди с особыми потребностями в нашей стране, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МТСЗН, в Казахстане проживают более 705 тысяч людей с особыми потребностями. И как отметили в ведомстве, социальная поддержка и повышение качества их жизни являются одним из главных направлений государственной политики и одной из первостепенных задач.

Общее число людей с инвалидностью трудоспособного возраста в Казахстане - 421,5 тысячи (59,8 процента), пенсионного возраста - 181,9 тысячи (25,8 процента) и дети до 18 лет - 101,6 тысячи (14,4 процента) человек.

Как отметили с министерстве, для защиты прав лиц с инвалидностью в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты. Она включает в себя социальные пособия и выплаты, компенсацию на реабилитацию и оказание специальных социальных услуг.

С учётом показаний и противопоказаний, за счёт средств государственного бюджета они обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, сурдо-тифлотехническими средствами, кресло-колясками, санаторно-курортным лечением, обязательными гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника и специалиста жестового языка.

"По состоянию на первое октября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 534,6 тысячи человек. С января по сентябрь 2022 года из республиканского бюджета на выплату ГСП по инвалидности было направлено 254,5 миллиарда тенге. Средний размер госпособия по инвалидности на первое октября составил 53 802 тенге", - сообщили в минтруда и соцзащиты.

В 2020 году в Казахстане запустили Портал социальных услуг. Он позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Его внедрение в 2021 году позволило увеличить прохождение индивидуальных программ реабилитации до 87 процентов, а также обеспечить доступ к услугам и техническим средствам независимо от места проживания. С начала года через Портал порядка 253 тысяч лиц с инвалидностью получили ТСР, семь тысяч – услуги жестового языка, 26,3 тысячи – услуги индивидуального помощника.

Для мониторинга мест, адаптированных для лиц с инвалидностью, и доступности этой информации работает портал "Интерактивная карта доступности". Его данные заполняются местными исполнительными органами, а оценку доступности дают непосредственно граждане и объединения.

Чтобы сократить бюрократические процедуры в установлении группы инвалидности в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы. Для получения услуги заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счёт интеграции информационных систем. На данный момент к проекту подключились уже 625 медицинских организаций. По состоянию на первое октября в заочном формате рассмотрено 39,3 тысячи заявок со всех регионов Казахстана.

Особое значение в этом году получил принятый закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью", предусматривающий внесение изменений в 76 законодательных актов.

Документом предусматривается:

определение права на первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в организациях здравоохранения;

возмещение одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, стоимости пребывания в санатории в размере 70 процентов от гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения;

снижение нормативов по открытию психолого-медико-педагогических консультаций с 60 тысяч до 50 тысяч детского населения;

введение понятия "абилитация" (комплекс мер, направленных на формирование и развитие отсутствовавших у лиц с инвалидностью способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности);

включение лиц с инвалидностью третьей группы в категорию лиц, освобождённых от оплаты услуг частных нотариусов при совершении нотариальных действий правового и технического характера;

создание интернет-ресурсов и размещение информации на компонентах веб-портала электронного правительства с соблюдением интересов лиц с инвалидностью.

На сегодняшний день в целях преодоления возникших социальных проблем и формирования возможностей участия в жизни общества людей с инвалидностью оказываются специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара и ухода на дому. В зависимости от потребности спецсоцуслуги предоставляются по восьми направлениям: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические, социально-правовые.

Специальные социальные услуги лицам с инвалидностью предоставляют более 700 государственных организаций, из них:

116 государственных медико-социальных учреждений стационарного типа;

87 государственных центров дневного пребывания;

29 государственных реабилитационных центров;

493 отделений социальной помощи на дому.

Альтернативой действующей сети стационарных организаций является оказание социальных услуг в условиях дневного пребывания на дому, которые в свою очередь направлены на укрепление семейных ценностей путём сохранения человека в семье. В результате более 800 детей, ранее находившихся в стационарных учреждениях, возвращены в свои семьи.

Сегодня на соцзаказ по предоставлению специальных соцуслуг также реализуется 173 НПО во всех регионах страны (в 2009 году – четыре НПО).

В рамках модернизации системы оказания спецсоцуслуг начата работа рабочих групп по вопросам:

совершенствование стандартов ССУ и тарифообразования;

демонополизации и деинституализации системы специальных социальных услуг;

статуса социальных работников.

Глава государства в своём Послании поставил задачу по улучшению качества жизни людей с особыми потребностями, в частности: расширение сети реабилитационных центров.

В 12 регионах запланировано строительство новых реабилитационных центров на 150 мест. В 2021 году строительство реабилитационных центров начато в трёх регионах: Абайской, Жамбылской и Туркестанской областях. В 2022 году начали строительство в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, в 2023 году планируют начать в Акмолинской области.

Кроме того, в 2022 году запланировано открытие восьми центров дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (в Актюбинской, Жетысуской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях, а также в городах Шымкент и Алматы).