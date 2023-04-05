Как отсортировать домашний мусор и "заработать" на нём? Интервью с экоактивисткой

Фото: Майра Джиенгулова

На протяжении многих лет мир движется к экологичному потреблению продуктов. Если Запад уже совершает успехи в этом направлении, то Казахстан всё ещё идёт к этому маленькими шагами. Как и в любом деле, каждый должен начать с себя. Так считает и начинающий экоактивист Дарья Сагиева. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz девушка рассказала, как сортирует мусор, и какие отходы могут быть подвержены переработке.

Фото предоставлено героиней статьи

Дарья живёт в Алматы. Она не раз принимала участие в очистке территории природных парков и старается вести экологичный образ жизни. По её словам, в первую очередь, она начала с себя и своей семьи.

"У меня путь сортировки и сдачи отходов начался около 4-5 лет назад. Просто в один момент я поняла, что моя семья из пяти человек генерит очень большое количество мусора, который мы просто оставляем на помойку. Я начала задумываться о том, что я могу сделать. Параллельно я увидела, что открылись пункты приёма у нас в городе. И это тоже был такой своеобразный щелчок, что раз есть пункты приема, значит туда можно сдавать мусор. Я попробовала собирать одну фракцию - тетропаки из под молока. Но оказалось, что именно эти тетрапаки не принимают. Я их потом сожгла. Это был мой первый опыт неудачный. После этого я начала искать информацию в Интернете, какие есть виды упаковок, какие есть маркировки, расписала себе на бумажке, что есть и начала просто в виде игры, интереса, азарта искать эти маркировки на всех тех продуктах, которые я закупала. Это оказалось, в принципе, легко, потому что 90 процентов упаковок, которые я покупаю, подлежат переработке. Есть те, которые не подлежат, но я стараюсь не покупать те товары в упаковках, которые не перерабатываются, либо очень сильно их минимизирую в использовании в своей семье", - рассказала девушка.

Экоактивист утверждает, что за последние годы в мире образовалось много мусора. А это, в свою очередь, сказывается на экологии и грозит серьёзными проблемами для будущих поколений:

"Это не материальный интерес, именно забота о нашей экологии, природе, задумаюсь о том, что мы оставим нашим детям. Та скорость, с которой мы используем нашу землю, с которой мы её загрязняем, за последние 30 лет эта скорость увеличилась в огромные разы. Если сравнивать с тем, какое количество мусора генерировали наши родители, и какое генерим мы, то мы просто убили несколько поколений. Я начала вести свой блог месяца два назад, потому что поняла, что нужно доносить до людей, быть мотиватором, показывать, что в принципе, это не сложно. У меня сейчас это просто привычка. Я не скажу, что я экоактивист или очень экологичный человек. Просто я показываю свою жизнь, свои экопривычки, которые несложные, которые у меня в обиходе и обиходе моей семья, детей. У детей это вообще очень легко прививается, они тоже рассматривают это как игру, знают, что у нас есть отдельное ведро для сортировки, для мусора".

Помимо сортировки эко-активистка ведёт работу по уборке мусора и призывает к этому окружающих. Среди некоторых казахстанцев, по мнению девушки, есть привычка бросать мусор прямо под ноги.

"У наших людей нет привычки выбрасывать в урну. Могут везде все выбрасывать, и на природе, и в городе. Нужно быть более культурными. То есть не только утилизировать правильно, хотя бы просто выбрасывать в мусор, этому тоже нужно учиться", - говорит активист.

Фото предоставлено героиней статьи

Все действия основаны Д.Сагиевой основаны на "голом" энтузиазме и совестливости, и особой материальной выгоды от сортировки мусора она не получает.

"За 2-3 года сортировки я получила две бутылочки Tuppera для воды, несколько зубных паст, несколько кусочков мыла, два термоса и две термокружки. Сдаю в пункты приёма металлолома банки алюминиевые, там платят 200-300 тенге за килограмм. У нас очень мало информации о пунктах приёма. Если в Алматы и Астане с этим ещё более-менее, то в мелких городах принимают не все маркировки, не все фракции. В основном, все знают про макулатуру, пластиковые бутылки и всё. На самом деле очень разнообразно можно сортировать и сдавать на переработку. Я сейчас практикую компостные ямы в плане пищевых отходов. Сейчас я переехала в другой дом, здесь у меня земли нет, я начала пробовать высушивать. Потому что очень много пищевых отходов. Где-то процентов 70 моего мусорного ведра - это пищевые отходы. Что тоже не очень хорошо для нашей экологии, потому что, когда мы выбрасываем в общий мусор пищевые отходы, они портят те отходы, которые могут подлежать переработке. Допустим, тот же картон, пластик. Он уже не в таком качестве приходит на сортировочный пункт", - подчеркнула Дарья.

По мнению Сагиевой, граждане нашей страны считают, что в сортировке нет смысла, поскольку весь мусор отправляется на общую свалку.

"У многих наших сограждан есть такое мнение, что они начали сортировать, бросают в отдельную корзину для пластика, но всё забирает общий мусоровоз, и всё это в одной куче. Люди разочаровываются и думают "зачем я буду стараться". То есть со стороны государства должна быть поддержка. Больше информации о том, что можно сортировать и как. Должны быть пункты приёма, должны быть поощрения материальные. 95 процентов людей ждут материального поощрения за то, что они будут прикладывать свои усилия. Должны быть заводы по переработке, потому что сейчас, я насколько наблюдаю, это всё на голом энтузиазме, больших денег они тоже не зарабатывают, и туда, куда они сдают на переработку, это тоже частники. Этот процесс нужно запускать, просто я понимаю, что если ничего не делать, то скоро мы будем страдать от последствий нашего ничегонеделания. Поэтому начала вести блог. Чтобы мотивировать людей. Отклик есть от многих, многим кажется это очень сложным. Поэтому я показываю, что если всё грамотно организовать, то в принципе не сложно", - рассказала она.

Также девушка считает, что помимо сортировки мусора есть ряд других преград для того, чтобы люди прилагали усилия для переработки отходов. Так, например, это отсутствие бесплатных способов доставки мусора в пункты приёма, а также невозможность заниматься сортировкой у себя дома по ряду бытовых причин.

"У многих сопротивление, что мужья не поддерживают, проблема отвезти мусор в пункт приёма. Допустим женщина собирает всё дома, расфасовывает, но у них нет возможности довезти. А экотакси, экокурьеры стоят денег. У нас многие женщины сидят в декрете, они не имеют возможности оплатить доставку. Существует проблема, что люди живут в таких квартирах, где место и так ограничено, семьи большие. То есть нет места, где это всё хранить, как сортировать. Эти моменты я тоже планирую расписывать, потому что у меня много знакомых, которые живут в квартирах и всё это делают, даже сушат отходы под батареями, на балконах и даже не выбрасывают в общий мусор, даже пищевые отходы", - добавила экоактивист.

Фото предоставлено героиней статьи

Кроме того, как оказалось, помимо бумаги и пластика на переработку можно сдать даже масло после жарки бауырсаков и лепешек. Однако если предприниматели и принимают отработанный продукт здесь, то реализуют его в Европе, где из него изготавливают биотопливо.

"Одежда, обувь, это я тоже сдаю. У них есть магазин в городе, где они выставляют все эти вещи для людей нуждающихся и люди, как в обычном магазине, покупают и берут всё, что им нужно бесплатно. Также на утилизацию можно сдать любую технику. Начиная от сотовых телефонов, заканчивая сломанными телевизорами, холодильниками, строительными инструментами. Допустим, принимают один килограмм бутылок прозрачных за пять тенге. Это маленькие деньги. Я сдаю большой мешок бутылок, это будет 75-100 тенге. В денежном плане пока у нас не особо заинтересованы люди. Там бальная система, то есть там накапливаются баллы, потом их можно обменять на товары, которые есть в их магазине", - отметила Дарья.

Ещё девушка рассказала о том, как сама сортирует мусор.

"Лично у меня стоит два ведра. Одно - это общий мусор, второе - сортировка. Если я открываю какую-то упаковку, я смотрю маркировку. И изначально я бросаю всё в ведро сортировки. Я не сортирую ежедневно по разным пакетикам, емкостям. Я знаю, что некоторые делают так. У них стоит несколько пакетов, несколько емкостей, и они на ежедневной основе сортируют по пакетикам разные фракции. Основны фракций немного - это макулатура, 05PP упаковки от макарон, печенья, шоколада, сухарики, есть также 05РР твердые упаковки, это посуда, в которой нам привозят доставку еды, от сметаны твёрдые упаковки, от квашенной капусты, крышки от зубной пасты и так далее. Есть маркировка 04LDPE это упаковки от памперсов, порошка, комета, прокладок, туалетной бумаги, пупырчатая пленка. Дальше есть твердые 2LDPE к ним относятся крышки от бутылок, ёмкости от бытовой химии, баночки от краски для волос, пластиковые бутылки. Стекло делится, белое отдельно принимают, зелёное, коричневое отдельно. Также все бутылочки медпрепаратов из стекла, пластика. И пакеты, маечки. Это я делаю один раз в месяц или в два месяца. То есть изначально я бросаю всё на сортировки, затем выношу в большой контейнер, коплю и затем высыпаю в одну большую кучу, там уже разбираю. Получается около 7-9 пакетов. Также я нашла предпринимателя, который принимает пластик без маркировки", - поделилась девушка.

Кроме того можно сдавать на переработку медицинские отходы. Это могут быть просроченные лекарства, капельниц, шприцы и так далее.

"Но когда вы будете сдавать медицинские упаковки, вам нужно будет доплачивать самим, чтобы правильно утилизировали. Если буду давать капельницы и шприцы, то я должна буду приобрести специальный бокс. То есть здесь я даже теряю свои деньги", - добавила она.

Также можно сдавать лотки от яиц. Их потом передают фермерам. А ещё, по словам девушки, их можно возвращать на базаре тем, кто продаёт яйца. Потому что лотки уже переработанный материал и они не подлежат повторной переработке.

"Ещё у меня однажды был старый матрац. Я искала в Интернете, звонила в организации, которые продают, но не нашла ни одной организации. Я не смогла выкинуть его на мусор. Я разобрала его. Там оказалось много пороллона, ткани и пружинные блоки. Пружины я вытащила, их получилось около 15 килограмм металла, я его сдала на металлолом. Получила около двух тысяч тенге. А всё, что касается пороллона, ткани, я сдала в приют для животных. Поэтому 90 процентов вещей можно утилизировать", - сказала девушка.

При всей колоссальной работе, которую проделывает Дарья, она всё же продолжается сталкиваться с непониманием со стороны близких:

"Когда я начала сортировку я не принуждала никого из своей семьи, потому что многие сталкиваются с непониманием. До сих пор близкое моё окружение, наверное, кроме мужа, даже родители, свекровь, сёстры говорят: "Тебе нечего делать, зачем тебе это нужно? Всё равно это идёт на общий мусор. Никто твоих стараний не оценит". Поэтому да, у нас в обществе ещё немного нет понимания, что это нужно. Мы хотим жить, как в Европе, но не хотим ничего для этого делать. У меня всё равно позиция, что всё начинается с человека, и потом на твоём примере люди подтягиваются. Сейчас видя отклик, окружение начинает задумываться и, возможно, понимать, что это нужно. Моя семья очень много употребляет напитков в стекле, банках, я забираю у них эти вещи. И цифры пугают от одной семьи любителей напитков в стекле: в год генерят одну тонну 200 килограмм стекла. Представляете сколько идёт на полигон. А стекло имеет бесконечный цикл переработки".

Тем не менее, по мнению экоактивистки, к сортировке мусора люди должны быть готовы, что называется, "морально и физически", поскольку это всё же не первостепенный вопрос для жизни у населения.

"Пока люди имеют низкие доходы, не живут, а выживают. Они не будут задумываться о сортировке мусора. Первоначально нужно налаживать уровень жизни людей, чтобы они начинали задумываться о будущем, а не жили одним днем, как живет 70 процентов населения", - подытожила Д. Сагиева.