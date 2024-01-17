Как отмена лимита на легионеров скажется на казахстанском футболе?

Предстоящий футбольный сезон в стране стартует с нововведения. В чемпионате Казахстана отменили лимит на легионеров. Теперь, согласно новым правилам, клубам разрешено выпускать сразу 11 легионеров в составах на матч. При этом в заявках команд должно присутствовать 13 воспитанников казахстанского футбола. О том, как новшество повлияет на отечественный футбол, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Позиция федерации

Лимит на иностранных игроков в чемпионате Казахстана отменили для того, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных игроков и зрелищность чемпионата. Также среди причин – сделать финансовую структуру футбольных клубов прозрачнее.

По мнению президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова, такое решение оградит профессиональные клубы от теневых схем, нечистых на руку агентов и от недобросовестных футбольных функционеров. Тем самым будет создана рыночная оплата труда, что исключит искусственное завышения зарплат.

В федерации ожидают, что отмена лимита приведет к тому, что чемпионат станет популярнее, и следовательно, на футбольный рынок должны прийти акционеры. Клубы смогут зарабатывать на трансферах. Таким образом, казахстанские клубы отойдут от госфинансирования, за которое его часто критикуют.

Президент федерации заявил, что они создают бизнес-индустрию в футболе. И поэтому в новых условия команды будут более продуманно относится к формированию состава, считает Барменкулов.

Все эти изменения, которые последуют после отмены лимита, положительно скажутся на детско-юношеском футболе. Клубы будут активнее инвестировать в детские центры, развивать воспитанников, считает федерация футбола.

"Решая эти задачи, мы повысим качества игры национальной сборной. Тем более позиция федерации такова – мы не будем использовать стратегию натурализации для формирования сборной", - сказал Барменкулов.

Будут ли казахстанские игроки уступать легионерам в конкуренции

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов считает, что решение об отмене лимита на легионеров - спорное. По его мнению, в стране нужно развивать детско-юношеский футбол и инфраструктуру и только потом заниматься вопросом легионеров.

Казахстанские игроки будут уступать в конкуренции иностранцам, считает он.

"Для меня, как специалиста, ветерана казахстанского футбола, важно развитие инфраструктуры и детско-юношеского футбола. Мне кажется, это самые глобальные и важные вопросы, которые нужно незамедлительно решать. Что касается состава команд, то думаю, что молодым футболистам будет тяжело конкурировать с легионерами. Те, кто постарше, смогут конкурировать – но шансов мало. Почему? Потому что легионеры будут приглашаться за высокую зарплату, они должны будут ее отрабатывать. Любой тренер, особенно иностранный, приезжает на короткий срок и за это время ему нужно будет выдать результат. Естественно, он будет давать игровое время иностранцам. Они для него могут быть мастеровитее", - считает Есмагамбетов.

Он также сомневается, что нововведения повысят зрелищность чемпионата.

"И в наше время были опытные игроки, и мы показывали зрелищную игру. Но инвесторы так и не появились. Стадионы будут заполняться, если на поле будут играть казахстанские игроки. Думаю, что на легионеров придет меньше людей. Чтобы была заполняемость – нужны хорошие стадионы. Посмотрите на стадионы в Азии, Европе, какой у них уровень. Если же ты приходишь на старый стадион, где все разваливается, то у тебя не будет желания и дальше ходить на матчи. Такая же ситуация с полями. Посмотрите, на их состояние. Нужно вкладываться сначала в это. Да, это не малые деньги. Но как еще повысить зрелищность? Ведь никто не сможет показать свое мастерство на плоских полях. Думаю, что мы не с того начинаем", - сказал Булат Есмагамбетов.

Он также отмечает, что в чемпионат Казахстана едут футболисты не самого высокого уровня. Причина – в том, что в клубах слабый менеджмент, часто появляются долги, инфраструктура стадионов также не на высоком уровне. Зачастую иностранные игроки вынуждены обращаться в ФИФА для того, что получить заработанные деньги.

"Игроки высокого уровня к нам не едут, потому что они хотят дальше развиваться. Поэтому мы видим, что иностранные футболисты в Казахстане не особо выкладываются на поле. Они не сильнее казахстанских игроков", - говорит Булат Есмагамбетов.

Что касается прозрачности зарплат, то эксперт, считает, что нужно ввести потолок зарплат. Это решение сможет сделать прозрачнее финансовые вопросы в чемпионате страны.

Также он обращает внимание то, что бюджеты клубов не всегда распределяются эффективно. Пользу клубам на перспективу принесли бы вложение в детские центры, считает эксперт.

"Половина сумм, которые выделяют клубам, должны уходить на инфраструктуру, футбольные центры. Из одного миллиарда 100 миллионов должны быть вложены в детские центры. Из СМИ мы часто узнаем о том, что там не хватает экипировки, дети, где попало тренируются. Как директор детско-юношеского футбольного центра Jas Qyran, я видел в каком состоянии футбольные центры в стране. Их нужно улучшать. Посмотрите, какое в Азии и Европе отношение к юным футболистам – не хуже к профессионалам", - заключил Есмагамбетов.

"Барменкулову виднее"

Другой ветеран казахстанского футбола Аскар Кожабергенов считает, что необходимость в отмене лимита появилась в том, что популярность чемпионата Казахстана не растет. Болельщиков на стадионах не появляется с каждым годом больше.

"Наверное, необходимость в изменениях появилась. Нельзя сказать, что наш чемпионат семимильными шагами прогрессирует и его популярность с каждым годом прибавляется. Чемпионату Казахстану есть куда расти, поэтому такое решение, возможно, повлияет на зрелищность чемпионата. Но на зрелищность больше влияют стадионы. Если их они будут высокого качества, то и желающих прийти на игры будет много",- сказал эксперт.

По мнению Аскар Кожабергенова, казахстанские игроки могут повысить свой профессионализм, выступая с опытными легионерами. Он не исключает, что местные футболисты могут потерять незначительное количества игрового времени. При этом он добавляет, что в заявке остается достаточное количество казахстанских игроков, поэтому поводов к беспокойству не должно быть.

"Эта мера повысит честную конкуренцию. Квота же остаётся. Казахстанцев в клубе будет достаточно. В честной борьбе они должны будут добиться себе места в составе", - говорит ветеран футбола.

Аскар Кожабергенов подчеркивает, что отмена лимита – это обдуманное решение со стороны федерации, которое опиралось на тренеров, руководителей клубов.

"Президенту федерации виднее. Больше информацией обладают те, кто анализировал и сравнивал, принимать решение", - говорит Аскар Кожабергенов.

Он приводит в положительный пример чемпионат Турции, который в начале 2000-ых годов был на подъеме. Тогда в стране лимита не было, и приезжало много опытных иностранцев. На фоне них турецкие футболисты стали прогрессировать. Такой же эффект может быть и в Казахстане.

Но результата придется ждать не один сезон, говорит эксперт.

"Я думаю, что нам не стоит ждать сиюминутных результатов, может быть, в еврокубках будут сдвиги. Но я думаю, что только после сезона результат можно будет проанализировать", - сказал эксперт.

При этом он добавляет, что решение об отмене лимита может быть воспринято негативно общественностью.

"Это будут обязательно критиковать. Но если решение принято, то ничего не изменить. Только по ходу, окончания чемпионата можно сделать выводы".

Время покажет

Спортивный менеджер, директор ФК "Окжетпес" Ерлан Джамантаев считает, что говорить о решении федерации стоит только лишь по результатам хотя бы одного сезона. Он также добавляет, что в целом изменение болельщиками было воспринято негативно.