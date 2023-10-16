Как будет развиваться Шымкент до 2035 года

Генеральный план развития Шымкента до 2035 года утвердил кабмин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

"В рамках комплексного развития одного из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров страны увеличатся объемы жилищного строительства, появятся новые производственные зоны, объездная ж/д ветка и вокзал с пропускной способностью в 20 тыс. пассажиров в сутки. Запланировано и повсеместное озеленение мегаполиса. Развитие отраслей экономики города продолжится через проведение эффективной промышленной, инфраструктурной, инвестиционной и торговой политик, которые обеспечат повышение производительности, рост конкурентоспособности и качества отечественной продукции, поддержку продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки, развития соответствующей инфраструктуры в рамках реализации действующих государственных и региональных программ", - говорится в сообщении.

Кроме того, большое внимание будет уделено вопросам модернизации промышленных территорий. Их площадь до 2035 года планируют увеличить на 5 тыс. га за счет строительства новых индустриальных зон. В них будут развивать 14 перспективных промышленных кластеров.

"В результате принятых мер ожидается, что к 2035 году в социально-экономических отраслях города будет более 1 млн рабочих мест. Границы города останутся в существующих пределах, но с передислокацией жителей из менее благополучных в более экологически устойчивые и благоустроенные районы города. Больше трети территории будут заполнены жилой и общественной застройкой", - сообщили в кабмине.

Также будут ликвидированы зоны экологического риска, разработаны проекты водоохранных полос и зон рек Бaдaм, Кошкaрaтa, Кaрaсу и Сайрамсу.

Отдельным параграфом выделены вопросы расширения и модернизации телекоммуникационных сетей с использованием технологии Next Generation Network, которая позволит предоставлять жителям широкий спектр инфокоммуникационных услуг.

Запланировано увеличение производительности действующей зональной системы водопровода, повышение комфортности среды жизнедеятельности.