Израиль требует от ХАМАС список живых заложников

Условием начала переговоров между с представителями движения ХАМАС в Каире представители Израиля назвали предоставление списка живых заложников, которые удерживают палестинцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Кроме этого, Израиль требует гарантии безопасности для своих граждан, которых удерживают в плену боевики ХАМАС. До этого момента израильские переговорщики не намерены ни с кем встречаться.

Между тем, давление на стороны с целью заключения соглашения усилилось после инцидента в четверг возле города Газа. Тогда были убиты по меньшей мере 112 человек. ХАМАС обвинил Израиль в стрельбе по мирным жителям, когда они пытались добыть еду. Израиль отрицает это.

В воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что был завершен первоначальный обзор "прискорбного инцидента, когда мирные жители Газы были затоптаны насмерть и ранены, когда они бросились к гуманитарному конвою.

Сообщается, что ХАМАС заявил, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в течение следующих 24-48 часов, а источник из группировки сообщил египетским СМИ, что сделка зависит от того, согласится ли Израиль с его требованиями.

Египетские официальные лица, которые ведут переговоры с Катаром, заявили, что ожидается, что на переговорах будут присутствовать делегации как от ХАМАСа, так и от Израиля.

Ожидания сделки возросли после того, как высокопоставленный американский чиновник заявил, что Израиль, со своей стороны, "в основном согласился" на шестинедельное прекращение огня.