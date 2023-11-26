Израиль и ХАМАС продолжают обмениваться заложниками: девочка встретилась с отцом, считавшим её погибшей

Эмили исполнилось девять, когда она уже была в заложниках в ХАМАС. После 50 дней в плену Эмили наконец увидела отца, который долгое время был убежден, что его дочь убили в ходе атаки на Израиль 7 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Израильская армия опубликовала кадры их встречи после нового обмена между ХАМАС и Израилем. На видео также видно, как 13-летняя Хила Ротем Шошани воссоединяется со своим дядей. Мать Хилы до сих пор находится в заложниках у боевиков в Газе.

Израильские военные сообщают, что ХАМАС передал Красному Кресту ещё17 заложников — 13 израильтян, одного россиянина и трех граждан Таиланда.

По другим сообщениям, переданы 14 израильян и трое иностранцев. Израильские СМИ сообщают, что один из заложников имеет двойное (израильское и российское) гражданство. Росссийский МИД также подтвердил освобождение заложника с российским гражданством.

Палестинские заключенные, освобождённые в рамках соглашения с ХАМАС, прибыли на Западный берег реки Иордан, Израиль сообщил об освобождении 39 человек.

Между тем, СМИ сообщают, что обмен заложниками оказался под угрозой срыва и состоялся с задержкой после посреднического вмешательства Катара и Египта.

Накануне в рамках перемирия, достигнутого при посредничестве Катара, уже были освобождены 13 израильских заложников и 39 палестинцев из израильских тюрем.

Передача заложников произошла на севере Газы, рассказали Би-би-си очевидцы. Освобождённые заложники были переданы Международному комитету Красного Креста (МККК).

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет.

Перемирие в Газе вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (11:00 по времени Астаны).

В первый день перемирия между Израилем и ХАМАС были освобождены 24 заложника, удерживаемых в Газе. В обмен на это были освобождены 39 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Ранее также сообщалось о том, что ХАМАС освободил 12 тайских заложников.

Накануне Израиль получил новый список заложников, которых освободят в секторе Газа.