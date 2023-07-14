Избран новый банковский омбудсмен в Казахстане

На внеочередном заседании Совета представителей банков большинством голосов банковским омбудсменом избрали Дархана Нурпеисова. Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz..

В ведомстве сообщили, что Нурпеисов имеет юридическое образование, является доктором юридических наук, профессором, магистром делового администрирования (МВА).

Работал в банковском секторе, занимал руководящие должности в Агентстве РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, Национальном банке.

Нурпеисов сменил в должности Ерсерика Сийрбаева.