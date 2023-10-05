Из-за заразной болезни в одном из сёл Актюбинской области ввели карантин

Овцы заболели оспой в селе Садовое около Актобе, и в населённом пункте на 20 дней ввели карантин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

По словам заместителя руководителя управления ветеринарии Бердимурата Бекжанова, скотник сообщил ветеринарам, что в общем стаде заболели две овцы. У животных на слизистой оболочке рта были оспинки, их лихорадило. Ветврачи взяли у них анализы, и поставили предварительный диагноз – оспа овец и коз. В областной ветлаборатории этот диагноз подтвердили.