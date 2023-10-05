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Из-за заразной болезни в одном из сёл Актюбинской области ввели карантин

Сегодня, 17:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: baigenews.kz

Овцы заболели оспой в селе Садовое около Актобе, и в населённом пункте на 20 дней ввели карантин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

По словам заместителя руководителя управления ветеринарии Бердимурата Бекжанова, скотник сообщил ветеринарам, что в общем стаде заболели две овцы. У животных на слизистой оболочке рта были оспинки, их лихорадило. Ветврачи взяли у них анализы, и поставили предварительный диагноз – оспа овец и коз. В областной ветлаборатории этот диагноз подтвердили.

"Заболевание очень заразное, им может заразиться и человек, поэтому в жилом массиве Садовое будет установлен карантинСпециалисты проведут дезинфекцию и вакцинацию. Кроме двух овец пока другого больного скота нет. В период карантина из жилого массива нельзя вывозить и завозить туда скот и фураж. Карантин продлится 20 дней. Мясо вакцинированного скота нельзя употреблять 14 дней после прививки" , - сообщил Бердимурат Бекжанов.

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