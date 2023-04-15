Из-за ветра, метели и снега отключилась ЛЭП длиной 460 километров

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Крупное повреждение на линии электропередач длиной 460 километров устраняют в KEGOC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

ЧП произошло ночью 14 апреля. Из-за непогоды: ураганного ветра 30 метров в секунду, метели и снега аварийно отключилась ЛЭ линия электропередач 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь, которая входит в транзит 500 кВ "Север-Юг" Казахстана.

"Противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" сработала в штатном режиме, предотвращён перегруз оставшихся линий 500 кВ транзита "Север-Юг" и полное погашение южного и центрального регионов Казахстана с отключением противоаварийной автоматикой части потребителей объёмом порядка 700 МВт (около 13% общего электропотребления данных регионов). Персонал оперативно задействовал имеющиеся резервы генерирующей мощности энергосистем Казахстана и Кыргызстана. Созданы необходимые условия для снятия ограничений потребителей и через 41 минуту была отдана команда на включение. Электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объёме", — говорится в сообщении.

Для устранения повреждения на ЛЭП оперативно выехали аварийные бригады из 36 специалистов и 14 единиц специальной техники Северного и Центрального филиалов АО "KEGOC".

"Протяжённость данной системной линии электропередачи составляет порядка 460 километров. В настоящее время выявлены повреждения на трёх участках. Производятся восстановительные работы, которые затруднены неблагоприятными погодными условиями (снег, сильный ветер). АО "KEGOC" предпринимает все возможные меры по скорейшему завершению аварийно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.

Напомним, в большинство регионов Казахстана пришёл циклон, который принёс собой ураганный ветер, снег, дождь и метель. По прогнозам синоптиков, такая погода в республике продержится до понедельника.