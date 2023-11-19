Ушибы, ссадины и перелом: сколько обращений поступило в травмпункт из-за ухудшения погоды в Астане

В связи с ухудшением погодных условий в ночь на 18 ноября есть есть жители столицы, которые обращались за медицинской помощью в стационары города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Бригадой скорой медицинской помощью четверо пациентов были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами. В основном это ушибы, ссадины. Один ребёнок поступил с закрытым переломом стопы. У всех пациентов состояние удовлетворительное, реанимационных пациентов нет. Часть пациентов после осмотра медицинского персонала больниц были отпущены на амбулаторное лечение в виду отсутствия осложнений. Некоторые горожане после оказания медпомощи скорой помощью отказывались от транспортировки в травмпункты и были оставлены на местах", — рассказали в акимате.

Из-за непогоды: усиленя юго-западного ветра с порывами 15-20, временами 23 метров в секунду коммунальные службы города работают над устранением последствий стихийного ветра.

Ранее столичные спасатели попросили астанчан по возможности не выходить из дома и не оставлять без присмотра детей.

Штормовой ветер привёл к срыву фасадов, крыш и падению деревьев. Из-за сильного порывистого ветра была сорвана часть фасада школы-лицея №79. Ориентировочная площадь ущерба составляет порядка 120 квадратных метров. В целях безопасности участок огорожен, а обвалившаяся часть вывезена.

Также сильный ветер снёс забор возле торгового центра Mega SilkWay в столице. В результате пострадала пожилая женщина.