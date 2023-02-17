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  • Из-за схода лавин в Таджикистане за сутки погибли 17 человек
kchs.tj Сегодня, 22:27
70
Сегодня, 22:27
70
Фото: kchs.tj

Из-за схода лавин в Таджикистане за сутки погибли 17 человек

За прошедшие сутки на территории Таджикистана был зарегистрирован сход 69 снежных лавин, в результате  погибли 17 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, в селе Гожак в результате схода лавины погибла 16-летняя местная жительница. Ее тело было извлечено и передано родным.

"17 февраля 2023 года число жертв схода лавин составило 17 человек: 16 человек на территории Горно-Бадахшанской автономной области и один на автодороге Душанбе-Варзоб. Кроме того, сход 11 снежных лавин был зафиксирован на автодороге Душанбе-Чанак, 14 снежных лавин на территории районов – Нурабад, Таджикабад, Сангвор и Ляхш. Ведутся работы по ликвидации последствий стихии", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по сведениям синоптиков, в связи с продолжающимся наступлением влажных и теплых воздушных масс 18-21 февраля в горных районах республиканского подчинения (автодороги Душанбе-Чанок, Нуробод-Рашт-Сангвор) и на западе Горно-Бадахшанская автодорога (автодороги Душанбе-Дарваз, Дарваз-Вандж, Вандж-Хорог, Хорог-Джилонди, Хорог-Рошткала и Хорог-Ишкашим) останется лавиноопасной.

Спасатели просят жителей не выходить на охоту и рыбалку на предгорных и горных участках, а также отказаться от сбора дров и отменить поездки через горные дороги и перевалы, особенно через автодорогу Душанбе-Чанок и Душанбе- Хорог, по мере возможности воздержаться от поездок в эти дни.

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#лавины #Таджикистан #стихия
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:27
70
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