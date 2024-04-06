Из-за переливов введены ограничения на некоторых трассах Казахстана

Перелив начался на четвёртом километре автодороги Р-38 "Костанай-Жаксы-Карабутак-Костанай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

Причина перелива – повышение уровня реки Тобол.

Процесс перелива воды через проезжую часть данной трассы начался 6 апреля в 21:30. Ширина потока составляет 300 метров, а высота воды – 40 сантиметров.

С 20:30 движение на данном участке было ограничено для всех видов транспорта.

Специалисты областного филиала АО "КазАвтоЖол" организовали круглосуточное дежурство. В районе установлены предупреждающие дорожные знаки, сигнальные столбики и вешки. Также ведутся работы по укреплению обочин с использованием инертных материалов и мешкотары с песком. Задействовано пять единиц техники и 15 человек.

Также АО "КазАвтоЖол" сообщает о введении временного ограничения движения для всех видов автотранспорта на участке дороги "Екатеринбург-Алматы" от километра 686 до километра 729, проходящем через поселок Сарыколь и границу СКО. Причина – скопление талых вод и угроза наводнения.

Аналогичные ограничения введены на участке дороги "Екатеринбург-Алматы" от километра 726 до километра 768, проходящем через посёлок Токсан би и границу Костанайской области.