Из-за перелива талых вод закрыта трасса в Акмолинской области

Талой водой затопило республиканскую трассу в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"14 апреля 2024 года в 21:00 в Акмолинской области из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Кокшетау-Атбасар" от километра 120 до километра 184, на участке от посёлка Максимовка до города Атбасар", — говорится в сообщении национального оператора "КазАвтоЖол".