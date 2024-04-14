Из-за перелива талых вод закрыта трасса в Акмолинской области
Сегодня, 21:09
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Сегодня, 21:09Сегодня, 21:09
142Фото: pixabay
Талой водой затопило республиканскую трассу в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"14 апреля 2024 года в 21:00 в Акмолинской области из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Кокшетау-Атбасар" от километра 120 до километра 184, на участке от посёлка Максимовка до города Атбасар", — говорится в сообщении национального оператора "КазАвтоЖол".
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