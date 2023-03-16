Из-за паводков вертолёт задействовали для перевозки трупа мужчины в ЗКО

Из-за талой воды в ЗКО с отдалённой точки не смогли транспортировать наземным транспортом труп мужчины и для этого пришлось задействовать вертолёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

"Двое мужчин на тракторе выехали из села в Чингирлауском районе и оказались на некой точке Бурлинского района. Там один из мужчин скончался. Родственники умершего обратились к спасателям, так как возможности доехать до указанной местности невозможно. Наши сотрудники выехали на спецтехнике КПО б.в., однако им также проехать не удалось. Тогда был задействован вертолёт. С указанного места в больницу был доставлен мужчина и тело погибшего", - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В полиции рассказали, что тело скончавшегося мужчины 1984 года рождения направлено на экспертизу.

"Дело зарегистрировано по факту смерти лица. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО. По их данным, заявления о пропаже мужчин не поступало.