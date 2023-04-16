Из-за непогоды дороги закрыты в шести регионах Казахстана

Фото: ufa.mk.ru

Временное ограничение движения автотранспорта введено на республиканских трассах в шести областях страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 22:30 16 апреля в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылордиской и Павлодарской областях в связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель) введено временное ограничение движения на 17 участках автодорог республиканского значения", — говорится в сообщении национального оператора.

В общей сложности закрытыми остаются 1845 километров дорог или 7.4 процента от общей республиканской сети.

Напомним, из-за обильных осадков в 14 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось о закрытии трасс в направлениях: от Астаны до границы с Карагандинской областью и от границы Акмолинской области до Темиртау