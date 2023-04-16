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Сегодня, 20:43
307
307Фото: КазАвтоЖол
Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах
"КазАвтоЖол" вновь сообщает о закрытии республиканских трасс из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, ветер) закрыты направления от Астаны до границы с Карагандинской областью и от границы Акмолинской области до Темиртау", — говорится в сообщении национального оператора.
Напомним, по прогнозам "Казгидромета", на территории страны продолжает "хозяйничать" активный циклон с Чёрного моря, поэтому в Казахстане снова ожидаются осадки: дождь, снег и метель. Штормовое предупреждение на понедельник объявлено в 14 областях.
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