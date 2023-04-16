  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

КазАвтоЖол Сегодня, 20:43
307
Сегодня, 20:43
307
Фото: КазАвтоЖол

Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах

"КазАвтоЖол" вновь сообщает о закрытии республиканских трасс из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz

"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, ветер) закрыты направления от Астаны до границы с Карагандинской областью и от границы Акмолинской области до Темиртау", — говорится в сообщении национального оператора.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета", на территории страны продолжает "хозяйничать" активный циклон с Чёрного моря, поэтому в Казахстане снова ожидаются осадки: дождь, снег и метель. Штормовое предупреждение на понедельник объявлено в 14 областях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:43
307
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх