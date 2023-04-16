Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах

Фото: КазАвтоЖол

"КазАвтоЖол" вновь сообщает о закрытии республиканских трасс из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, ветер) закрыты направления от Астаны до границы с Карагандинской областью и от границы Акмолинской области до Темиртау", — говорится в сообщении национального оператора.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета", на территории страны продолжает "хозяйничать" активный циклон с Чёрного моря, поэтому в Казахстане снова ожидаются осадки: дождь, снег и метель. Штормовое предупреждение на понедельник объявлено в 14 областях.