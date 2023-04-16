Дождь и снег снова обещают казахстанцам в понедельник

Фото: kpravda.ru

Активный циклон с районов Чёрного моря продолжает хозяйничать в Казахстане, благодаря чему в понедельник на территории республики сохранятся осадки, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам "Казгидромета", 17 апреля в северных регионах ожидается снег, в южных — дождь. На юге, востоке и в центре страны осадки будут сильными. По республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере, в центре – метель, на юго-востоке – гроза, град, на юге, юго-западе – пыльная буря.

На юге, востоке, в горных районах Алматинской области и области Жетысу, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, ночью на севере Абайской, в горных районах Туркестанской, на юге Жамбылской, на севере Карагандинской областей ожидаются сильные дождь и снег.

На севере, в горных районах Туркестанской, Жамбылской, на севере Западно-Казахстанской, Атырауской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидаются заморозки до 3 градусов.

Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах страны.

В Астане 17 апреля ночью и утром ожидается метель. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

17 апреля на юге, востоке Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). Днём на юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный на большей части области порывы 15-20, на севере, востоке, в горных районах области временами 24-29 метров в секунду.

В Алматыи Конаеве 17 апреля ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

17 апреля на севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, гололёд, на западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью на большей части, днём на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 17 апреля ночью ожидается гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северный порывы 18 метров в секунду.

Ночью на севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области временами 23-28 метров в секунду. В Караганде временами ожидается гололёд.

17 апреля на юге, востоке области Жетысу ожидается сильный дождь, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). Днём на юге, в горных районах ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду.

В Абайской области ожидаются осадки, ночью на севере области сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, востоке области гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду. В Семее 17 апреля ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

17 апреля утром и днём на севере Павлодарской области и в Павлодаре ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере области гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, на севере, юге области порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 17 апреля ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 17-22 метра в секунду.

17 апреля ночью на юго-востоке Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

17 апреля ночью на юге Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке, севере области и Костанае порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается ветер северный порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.