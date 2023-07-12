Из-за аварии на ПНХЗ заправлять машины газом в Павлодаре начали по талонам

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В региональном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства объяснили, почему автогаз в Павлодарской области можно получить только по талонам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В ведомстве пояснили, что в регионе есть запасы сжиженного нефтяного газа, и большинство автогазозаправочных станций работают в штатном режиме. Однако на некоторых АЗС газ начали отпускать по талонам из-за перебоев с поставкой после плановой остановки на ремонт ТОО "ПНХЗ".

Павлодарские газосетевые организации получают газ из АО "Актобемунайгаз СНПС". А краткосрочный дефицит автомобильного газа ведомство связывает с аварией на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".

"На сегодняшний день четыре вагона – 146 тонн топлива из АО "Актобемунайгаз СНПС" – уже пришли в область, – дополнили в госоргане. – С сегодняшнего дня начинаются отгрузки на автогазозаправочные станции. Вопрос обеспечения региона газом находится на контроле".

В пути находятся ещё девять вагонов, это 324 тонны, которые прибудут в регион уже в ближайшие дни. Напомним, Павлодарский НХЗ остановили на плановый капитальный ремонт с 20 июня по 19 июля. накануне в КНБ сообщили, что по павлодарскому нефтезаводу проводится досудебная проверка.