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pnhz.kz Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:46
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Фото: pnhz.kz

КНБ проводит досудебную проверку по павлодарскому нефтезаводу

Комитет национальной безопасности проводит досудебную проверку по павлодарскому нефтезаводу. Дело расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщил зампрокурора Павлодарской области, департаментом КНБ расследуется уголовное дело по статьям 385 (<…> изготовление <…> поддельных документов), 197 (транспортировка <…> нефтепродуктов <…> без документов, подтверждающих законность их происхождения) и 214 (незаконное предпринимательство) УК РК.

Сламбеков напомнил, что бывшего генерального директора Павлодарского нефтехимического завода Шухрата Данбая осудили за превышение должностных полномочий на 3,5 года ограничения свободы.

С 20 июня по 19 июля ПНХЗ остановлен на плановый капитальный ремонт.

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Сегодня, 15:46
263
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