Павлодарский нефтехимический завод остановлен на ремонт

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Павлодарский нефтехимический завод остановили на ремонт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Сообщаем о начале планового капитального ремонта на ТОО “Павлодарский нефтехимический завод” в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения промышленной безопасности. График работ утвержден министерством энергетики РК и предусматривает временную приостановку эксплуатации Павлодарского НХЗ в период с 20 июня по 19 июля", – говорится в сообщении.

В частности, будут проведены работы по техническому освидетельствованию, ремонту и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования, в том числе трубопроводов, печей, паропроводов. В этой связи будет полностью остановлена работа технологических объектов завода.

На ПНХЗ заверили, что на время остановки работы запасы бензина и дизтоплива накоплены в достаточном количестве – 37 и 47 тысяч тонн соответственно.