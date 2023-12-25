Итоги уходящего года подвели эксперты в Астане

В Президентском центре в Астане состоялось экспертное обсуждение итогов уходящего года: "Казахстан 2023: Обзор. Анализ. Прогнозы". В мероприятии приняли участие представители "мозговых" центров, ведущие казахстанские эксперты, представители научной общественности, институтов развития и гражданского общества, передаёт BaigeNews.kz.

Экспертное обсуждение модерировалось председателем правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Нұрбеком Матжани.

Депутат мажилиса Юлия Кучинская указала на высокую значимость мер социальной поддержки со стороны государств. По ее словам, в Казахстане успешно реализуются программы по трудоустройству отдельных категорий граждан. Правительством выделяются средства на субсидирование рабочих мест на предприятиях для молодежи, граждан предпенсионного возраста, лиц, с ограниченными возможностями и других групп.

Политолог Газиз Абишев поделился мнением о реализации обширного избирательного цикла в этом году. В частности, он остановился на результатах выборов в сенат, мажилис парламента и маслихаты всех уровней, пилотные выборы районных акимов и городов областного значения, выборы сельских акимов.

Директор Центра прикладных исследований TALAP Аскар Кысыков рассказал про ключевые итоги в экономической сфере. В докладе спикера прозвучали тезисы об изменениях в базовой ставке, влиянии средств Национального фонда на экономическое благополучие, тенденциях в предпринимательской деятельности.

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева акцентировала внимание на мерах государства по защите детей. По её словам, в стране в этом году запущен единый контакт центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Эта инициатива позволит создать условия для получения своевременной помощи детям. Также в регионах Казахстана продолжают открываться реабилитационные центры для детей для оказания медицинской, социальной и педагогической помощи.

Замдиректора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Аскар Нурша отметил ключевые итоги года во внешнеполитической сфере. Эксперт подробно рассказал про взаимодействие Казахстана со стратегическими партнёрами в формате двусторонних и многосторонних отношений.

Участники встречи отметили, что Президентский центр становится универсальной площадкой для аналитических центров и экспертных кругов для проведения обсуждений по широкому спектру актуальных вопросов.

В целом, эксперты отметили событийную насыщенность уходящего года в сферах внутренней и внешней политики, экономики, социальной жизни, стимулировании правопорядка, а также подчеркнули эффективность реализации государственной политики в ключевых отраслях.