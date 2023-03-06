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Историческое соглашение о защите мирового океана подписали страны-члены ООН
Представители более ста государств ООН в Нью-Йорке после многолетних переговоров достигли исторического соглашения о защите мирового океана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ВВС.
Договор об открытом море предусматривает, что к 2030 году 30% мирового океана станет охраняемой территорией - это позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.
Соглашение было достигнуто в пятницу вечером после 38 часов обсуждений в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В общей сложности переговоры тянулись более 10 лет, в том числе из-за разногласий по поводу финансирования соглашения и прав на рыболовство.
Последнее международное соглашение по охране океана было подписано 40 лет назад, в 1982 году, - это конвенция ООН по морскому праву. Она закрепила принцип свободы открытого моря, согласно которому в международных водах все страны имеют право заниматься рыболовством, судоходством и исследовательской деятельностью. Сейчас только 1,2% открытого моря находится под охраной.
Морские флора и фауна за пределами охраняемых территорий страдают из-за изменения климата, чрезмерного отлова рыбы и активного судоходства. По данным Международного союза охраны природы, почти 10% морских биологических видов находятся под угрозой исчезновения.
На новых охраняемых территориях, установленных в договоре, будут введены ограничения на промысел, судоходство и геологоразведочные работы. Речь идёт в том числе о глубоководной добыче полезных ископаемых, когда металлы и минералы извлекают с морского дна на глубине 200 и более метров от поверхности.
Экологи высказывали опасения, что процесс добычи полезных ископаемых может причинить ущерб местам размножения морских животных, создать шумовое загрязнение или оказаться токсичным для морских флоры и фауны.
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