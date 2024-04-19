Исторический договор с Кыргызстаном открывает новые возможности — Токаев
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Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели брифинг для представителей СМИ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты Казахстана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Глава нашего государства отметил, что данный визит президента Кыргызстана имеет большое значение для двух стран, и сообщил о подписании исторического соглашения.
"Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном открывает новые возможности для дальнейшего развития взаимодействия. Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу за значительный вклад в укрепление традиционно дружеских и добрососедских отношений между нашими странами", — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и достигли конкретных и важных соглашений.
"Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. Казахстан — один из ключевых партнеров Кыргызстана в сфере торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в увеличении данного показателя до 2 млрд долларов. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки. Мы готовы экспортировать промышленные и другие товары. Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан", — отметил Президент.
По словам Главы государства, стороны договорились всецело использовать имеющиеся возможности, активизировать работу межправительственного совета и межрегионального форума, оперативно запустить строящийся на границе торгово-логистический индустриальный комплекс.
Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены возможности в агропромышленном секторе.
"В прошлом году товарооборот между нашими странами в этой сфере вырос на 10% и достиг 300 млн долларов. Крайне важным для нас являются наращивание объемов продукции, открытие совместных предприятий и налаживание связей между научно-исследовательскими институтами. Правительствам двух стран было поручено принять Дорожную карту", — сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Главы нашего государства, отечественные инвесторы вносят свой вклад в развитие важных отраслей кыргызской экономики. Планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области за счет предпринимателей Казахстана. На сегодняшний день ведутся переговоры по строительству ферросплавного завода в Джалал-Абадской области.
"Мы достигли взаимопонимания по созданию благоприятных условий для эффективной работы совместных предприятий. Как вы видели, сегодня было подписано Соглашение о взаимной защите инвестиций. Договорились о внедрении и развитии системы электронного правительства, а также обмене опытом и укреплении сотрудничества в области информации для цифровизации экономики. Одной из важных задач является активизация контактов между двумя странами. Предпринимаются конкретные меры по расширению возможностей пропуска грузов через границу и совершенствованию ее оформления. Мы приступили к модернизации постов "Қарасу", "Бесағаш", "Аухатты", "Сартөбе" "Айша бибі", "Сыпатай батыр", "Кеген". Все эти станции будут оснащены цифровыми технологиями. Ожидается, что эта масштабная работа будет завершена к 2028 году, — заявил Касым-Жомарт Токаев.
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