Иртыш и Чёрный Иртыш: экологи назвали самые чистые реки в Казахстане

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Казгидромет опубликовал годовой отчёт, в котором названы самые чистые реки Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Начиная с 2019 года в отчётах компании экологическое состояние рек оценивается по новой Единой системе классификации качества воды в водных объектах. Согласно методике, все водные объекты делят на пять классов и два подкласса. Так, вошли в первый класс и стали самыми чистыми поверхностные воды Иртыша и его притока — Чёрного Иртыша, приходящеего из Китая.

Ко второму, третьему и четвёртому классам качества эксперты отнесли 27 объектов. Вода в них хоть и не идеально чистая, но пить её можно, пусть и после специальной подготовки. Уровень очистки для каждого класса различный — от простой до глубокой. К этим классам отнесены основные реки и их притоки в южной и юго-восточной частях Казахстана.

Наихудшее качество воды в прошлом году было зафиксировано в трёх водных артериях. Одна из них — река Тогызак, которая берёт своё начало недалеко от села Париж Челябинской области и пересекает границу с Казахстаном в Костанайской области. Экологи выяснили, что концентрация никеля в поверхностных водах Тогызака превышает фоновый уровень. К числу самых грязных отнесена и ещё одна северная водная артерия, Айет, а также приграничная с Кыргызстаном речка Карабалта.

Экологи выделяют отдельный подкласс для рек из разряда "грязнее грязного", он выше пятого класса. Таких водных объектов, воду которых нельзя использовать ни для каких целей, насчитали шесть. Три из них — Тобыл, Желкуар и Обаган — поступают из России, ещё три — Токташ, Талас и её приток Асса — "родом" из Кыргызстана. В сравнении с 2021 годом количество водных объектов, отнесённых экологами к двум последним, самым грязным категориям, уменьшилось с 14 до девяти.

В худшую сторону изменился в 2022 году показатель числа случаев высокого и экстремального высокого загрязнения поверхностных вод трансграничных рек. Судя по данным "Казгидромета", таких случаев по итогам прошлого года насчитывалось 133, хотя годом ранее их было 98. Наиболее часто факты загрязнения наблюдались на реках Костанайской области — Обаган и Тобыл. В водах каждой из них экологи более 50 раз за год фиксировали резкое повышение содержания загрязняющих веществ. Были превышены нормативы по хлоридам, сульфатам, соединениям кальция, магния, марганца. К слову, наибольшее количество случаев высокого загрязнения в 2021 году было задокументировано также по этим двум рекам.

Заслуживает внимания ситуация с выбросами в реку Елек в Актюбинской области. Два года подряд специалисты РГП "Казгидромет" регистрируют по 8-9 случаев высокого загрязнения вод реки токсичным шестивалентным хромом. Источник этого загрязнения в отчёте не указан.

Помимо оценки качества поверхностных вод эксперты провели другое, более глубокое лабораторно-аналитическое исследование. Были собраны пробы воды, донных отложений, прибрежной почвы у рек. Их отправили для изучения в лаборатории РГП "Институт ядерной физики". По результатам исследования в пробах были определены концентрации 30 химических элементов таблицы Менделеева. Не все они опасны, часть составляют естественные радионуклиды. Их присутствие в пределах нормы в водах и донных отложениях — обычное природное явление.

В случаях же, когда содержание тяжёлых металлов и токсичных соединений было слишком высоким, либо их вообще не должно быть, учёные выдвигали свои гипотезы о причинах такой неблагоприятной экологической ситуации и возможных виновных. Интересен пример с рекой Иртыш. Экологи взяли пробы в прибрежной почве и донных отложениях этой реки в двух точках — на границе с Китаем, откуда течёт Чёрный Иртыш, и на "выходе" — на границе с Россией. Выяснилось, что в пробах "верхней" точки вода и берега были более чистыми, а после того как река "прошла" территорию восточного Казахстана (ВКО и Абайскую область), концентрация загрязняющих веществ в ней увеличилась в 2–4,5 раза. Было выявлено 20 химических элементов, включая такие редкие металлы, как титан, торий и радий, а также токсичные элементы — мышьяк, уран, цинк, сурьма.

В отчёте ведомства говорится, что в весенний сезон 2022 года наиболее загрязнёнными химическими элементами являлись русла нескольких рек. Это Иртыш, источником загрязнения которого, "вероятнее всего, являются хранилища отходов промышленных предприятий Восточно-Казахстанской области", а также реки Емель и Текес, причины загрязнения которых неизвестны. Для рек Шу, Карабалта, Талас, Сырдарья источниками неблагополучного экологического состояния, "наиболее вероятно, являются отходы промышленной переработки руды на месторождении Ак-Тюз (Кыргызстан), хранилище радиоактивных отходов на ГРК "Кара-Балта" (Кыргызстан), а также отходы многих специализированных промышленных предприятий Узбекистана и Таджикистана".