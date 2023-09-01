Инцидент с обрезанием в Павлодаре – мальчик госпитализирован в столичную клинику

Ситуацию разбирает комиссия управления здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как стало известно, хирург ампутировал часть головки полового члена у пятилетнего ребенка. Данные о происшествии просочились в социальную сеть и были распространены некоторыми пабликами. Управление здравоохранения сообщило, что по результатам служебной проверки примут соответствующие меры.

"В настоящее время ребенок находится в отделении урологии в столичном центре материнства и детства, состояние пациента стабильное", — уточнили в госоргане.

В ведомстве также отметили, что специалист, проводивший операцию, имеет 13 лет трудового стажа, первую квалификационную категорию по специальности "Детская хирургия". На время работы комиссии врач отстранен от оперативной хирургии.

Письмо направили в региональный департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава для внеплановой проверки.