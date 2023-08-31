Трагедией завершилось обрезание для пятилетнего мальчика в Павлодаре
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Служебная проверка назначена после заявления матери юного павлодарца о том, что при обрезании мальчику отрезали часть головки полового члена, передаёт BaigeNews.kz.
Жалобу матери опубликовал Telegram-канал kerek.pv. В ней говорится о том, что операцию 23 августа провёл заранее выбранный семьёй хирург.
"Моему сыну ампутировали треть головки полового члена. Повредили жизненно важный орган, это его будущее и его достоинство в первую очередь и потомство. Мой сын находится в тяжёлом состоянии, ему вывели два катетера и о прогнозах врачи ничего не говорят, в связи с тем что хирург повредил и мочевой канал", - написала женщина.
По её словам, мальчик находится в Центре материнства и детства в Астане. Мать, обращаясь к министру здравоохранения и уполномоченному по правам ребенка, требует "принять меры по восстановлению здоровья сына и наказать виновных лиц".
На обращение отреагировала уполномоченный по правам ребёнка в Павлодарской области Наталья Покидова.
"Управление здравоохранения по данному факту создана комиссия, будет проведена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. Направлено письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Павлодарской области для открытия внеплановой проверки по данному случаю. Специалист, проводивший данную операцию, отстранён от оперативной хирургии", - написала она в комментарии к посту.
В управлении здравоохранения уточнили что специалист, проводивший операцию, имеет 13 лет трудового стажа, а также первую квалификационную категорию по специальности "Детская хирургия".
Самое читаемое
- Без вести пропавшую в Кокшетау девочку обнаружили на съёмной квартире
- "По полгода не платили зарплату": как удалось сохранить трамваи в Павлодаре
- Таксиста наказали за мастурбацию в Астане
- Требует ремонта: почему главные символы Павлодара находятся в плачевном состоянии?
- Токаев и Назарбаев переговорили по телефону с Лукашенко