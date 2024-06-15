Интеллектуал, выдающийся культуролог и Совесть нации: чем запомнился Мурат Ауэзов

Депутаты, известные журналисты и политологи выразили соболезнования родным и близким известного казахстанского культуролога и учёного Мурата Ауэзова, передаёт BaigeNews.kz.

"Интеллектуал, выдающийся культуролог, философ и учёный. Он был прекрасным оратором — жырау. Настоящий патриот, мудрый, глубокий человек, который внёс огромный вклад в развитие культуры и науки. Человек, который говорил правду: о голоде 30-х годов ХХ века, о важности истории, о наследии алашординцев… Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям в связи с кончиной Мурата Мухтаровича Ауэзова. Иманы саламат болсын", — сказал председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента, экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Казахстанский публицист, блогер и лингвист Дастан Ельдесов также выразил соболезнования близким Мурата Мухтаровича.

"Скончался великий жырау современности. У выдающегося культуролога, писателя Мурата Мухтаровича Ауэзова было очень развито ораторское искусство, искусство диалога и монолога, особенно – монолога на заданную тему у него на высочайшем уровне. Когда в дружеской атмосфере его задевала какая-то тема разговора, Мурат Ауэзов, как поэт-импровизатор, мог вдохновенно выдать целый готовый устный философский трактат, рассказ, зарисовку, статью. Даже в обычном разговоре его речь завораживала хорошо поставленной дикцией, приятным голосом, богатством и образностью речи. В этом плане в Казахстане с ним мало кто может сравниться. Ауэзов — это наш современный жырау", — написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил Дастан Ельдесов, Мурат Ауэзов вёл большую общественную работу, её масштаб и влияние на общество трудно переоценить.

"Влияние творческого наследия Мурата Ауэзова на национальную культуру неоценимо. Как сказал Кайрат Жанабаев: "Видный общественный деятель, публицист, оратор и взыскательный художник слова Мурат Ауэзов, на мой взгляд, продолжает ту могучую, поистине звездную плеяду блестящих восточных мудрецов, которые были, как известно, учителями и для Абая, и для Мухтара Ауэзова", — говорит Дастан Ельдесов.

Свои соболезнования выразил также литературный критик, журналист, Президент казахстанского отделения международного ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин.

"Пришла печальная весть: после долгой болезни ушёл из жизни гордость нации, выдающийся мыслитель Мурат Ауэзов! Прощай, дорогой Мурат Мухтарович!" — написал он в Facebook.

Политолог Андрей Чеботарёв считает, что Мурат Ауэзов был настоящей Совестью нации.

"Скончался выдающийся культуролог и общественный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. Его по праву можно считать Совестью нации. Личность с интересной судьбой. При жизни он побывал и во власти, и в оппозиции к ней. Однако большую часть своих сил и времени Мурат Мухтарович отдал во благо развития сферы культуры. Я познакомился и много общался с ним во время совместного участия в общественном движении "Азамат" (1996-1998 гг.). Будучи одним из трёх сопредседателей движения, он внес в его деятельность духовное начало. Из наиболее заметных моментов того периода следует отметить заявление Ауэзова о намерении баллотироваться в президенты Казахстана в качестве кандидата от оппозиционных сил, а также его голодовку со своими соратниками Петром Своиком и Галымом Абильсиитовым в знак протеста против преследования со стороны властей... Храню в своей домашней библиотеке его книгу "Уйти, чтобы вернуться", представляющую собой дневники о пережитом в 1970-х гг. Светлая память… ", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, известный культуролог Мурат Мухтарович Ауэзов скончался на 82-м году жизни.

Ранее выразил соболезнования родным и близким Мурата Ауэзова президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также Министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Мурат Ауэзов формировался как личность в семье выдающегося писателя казахской литературы, драматурга, ученого и автора первого казахского романа-эпопеи "Путь Абая" Мухтара Ауэзова. Благодаря наставлениям отца он проникся любовью и уважением к родному языку, народу и культурному наследию.